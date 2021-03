Fontana verso il trasloco, striscioni dai balconi per protesta | Password Magazine

JESI – Cantieri nelle due piazze principali della città. In piazza Federico II la fontana è stata scomposta, con le leonesse smontante, imballate e pronte per il trasferimento in piazza della Repubblica, secondo il volere del noto vignettista Cassio Morosetti. Ci sarà tempo fino al 21 luglio per completare l’operazione e riportare la fontana zampillante là dove richiesto dal fumettista, pena la perdita del lascito testamentario di due milioni di euro che andranno a beneficio di tre realtà solidali.

In piazza della Repubblica, intanto, sono iniziati gli scavi intorno al mosaico del leone e tutta l’area è stata transennata. «A 119 giorni dalla scadenza indicata nel lascito. Senza una risposta certa su quale fine farà il mosaico del leone rampante – insorge il comitato spontaneo di cittadini contro lo spostamento sulla pagina Pizza Libera -. Nonostante le indicazioni della Soprintendenza ad oggi non ci sono gli incarichi di progettazione delle due piazze, pavimentazione e studi illuminotecnici». Sulla questione è pronta anche un’interrogazione del consigliere comunale di Jesi in Comune Samuele Animali: «Premesso che non risultano approvati progetti di risistemazione delle due piazze interessate – si legge nel documento -, che la fontana verrà posizionata in un punto diverso da dove attualmente si trova il mosaico (incrocio delle diagonali presenti sulla pavimentazione), che comunque verrà rimosso; non verrà riprogettata Piazza Federico II, ma soltanto ripavimentata la parte oggi sottostante la fontana si chiede se i fatti illustrati siano veri e, nel caso, quale sia il cronoprogramma dello spostamento (consegna del cantiere, data inizio lavori, data termine lavori ecc.) e della realizzazione dell’assetto definitivo delle due piazze».

Intanto, dopo l’intervista rilasciata dal sindaco Massimo Bacci a Selvaggia Lucarelli su Radio Capital, Piazzalibera promuove #unostriscioneinognibalcone, evento dalle 15 di sabato alle 20 di domenica: «Visto che secondo lui siamo Pochi, pochissimi ad essere contrari – dicono -. Il Comitato promotore del referendum invita i cittadini e le cittadine, le associazioni e i partiti di minoranza, chiunque sia contrario allo spostamento della fontana e abbia ascoltato l’intervista del Sindaco, a dare un segnale forte in risposta a questo atteggiamento propagandistico».