«Fonte del Tornabrocco, una situazione di degrado assoluta in città» | Password Magazine

JESI – «Fonte del Tornabrocco, una situazione di degrado assoluta in città». Così in una nota l’associazione Insieme Civico: «A noi, ma a tutti i cittadini e residenti che ci segnalano la cosa, dispiace vedere come questa fonte adibita a lavatoio continui ad essere abbandonata, non curata e valorizzata per il suo splendore da parte dell’amministrazione. Alcuni interventi di recupero risalgono all’Amministrazione Belcecchi. Andando sul posto possiamo vedere lo stato in cui si trova con alberi che ostacolano la struttura, scritte ovunque di varia natura e un nastro che limita l’accesso per l’incolumità delle persone a dir poco inutile.

L’area circostante è completamente piena d’acqua e fango che se non curata rischia di aumentare l’incuria.

In questi anni diversi i consiglieri che hanno posto la problematica in Consiglio Comunale come ad esempio Massimo Gianangeli (M5S) nel 2013 e Lorenzo Fiordelmondo (PD) nel 2018 e nel 2020 ma anche testate giornalistiche.

Dopo tutti questi solleciti e una mozione bocciata dalla maggioranza che richiedeva l’impegno di verificare lo stato dell’arte in cui versava la Fonte del Tornabrocco e di provvedere ad interventi di bonifica e recupero nulla è stato fatto e la situazione continua a peggiorare.

Chiediamo alla Giunta ma in particolare all’assessore di riferimento Roberto Renzi il motivo per cui non si è provveduto ad interventi di bonifica e quali sono stati gli eventuali fattori ad averlo impedito.

Ci sembra urgente, dopo tutti questi anni un intervento per risolvere le criticità già evidenziate e invitiamo quindi l’amministrazione a mettere in programma il ripristino delle condizioni della Fonte del Tornabrocco e dell’area circostante per renderla pienamente fruibile a tutta la cittadinanza.

Questo rimane un luogo di ricordo per gli abitanti oltre che di valore architettonico e non merita di essere trattato in questo modo ma bensì valorizzato creando una bellissima area di verde, pace e tranquillità rispetto al vicino viale pieno di traffico e smog».