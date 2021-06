Formaggio in carrozza, piatto sfizioso ed estivo | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Il magrello o il primo sale sono due formaggi che ben si prestano a preparazioni sfiziose e gustose estive.

I latticini godono in genere di una non buona fama ma se mangiati in quantità moderata e con una frequenza di 1 volta a settimana possono essere rivalutarti, parola di nutrizionista!

Questa volta Vi propongo il magrello in carrozza, dove la carrozza è composta di un tripudio dell’orto: zucchine, peperoni, qualche fagiolino e un tocco di esotico lo potete aggiungere guarnendo con 1 o 2 spicchi di pesca nettarina.

INGREDIENTI

4 fette di magrello [130g ciascuna]

4 zucchine

6-7 pomodorini rossi

1 peperone rosso

1 peperone giallo

Sale&pepe

Lavate accuratamente tutti gli ortaggi e cuoceteli in una padella antiaderente.

Nel frattempo

Riscaldate il forno a 180°C

Disponete le 4 fette di magrello in una teglia precedentemente rivestita con un foglio di carta da forno.

Infornate e lasciate che il formaggio si ammorbidisca. Ultimate la cottura con la funzione grill così da formare una croccante crosticina.

Impiattate disponendo tutti gli ortaggi nel piatto di portata e adagiatevi il magrello croccante.

Potete guarnire ancora con due fette di pane tostato e condito con olio di oliva.

Successo e Bontà garantite, Buon appetito ☺

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it