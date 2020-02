Forte vento, vigili del fuoco a lavoro in via dei Colli

JESI – Ancora forti raffiche di vento sul territorio. I vigili del fuoco sono stati impegnati in vari interventi sul territorio, a partire dalla prima mattinata odierna. Alle ore 8.15, in via dei Colli, hanno messo in sicurezza dei rami pericolanti, rischiosi per la pubblica incolumità. La squadra, munita di autoscala, ha tagliato i rami spezzati che rischiavano di cadere nella strada sottostante. Dato che il forte vento interesserà l’intera giornata di oggi, la Protezione civile regionale ha diramato un’avviso meteo per mettere in guardia la popolazione da possibili disagi.