Forti raffiche di vento, divelti anche alberi e recinzioni

VALLESINA – Continuano gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare le richieste di intervento causate dal forte vento. Le chiamate al 115 sono sopratutto per rami ed alberi pericolanti, rimozione di coppi e coperture pericolanti.

Circa 170 gli interventi svolti questa notte in tutte le Marche. In Vallesina, una squadra dei pompieri a Camerata Picena è intervenuta per la rimozione di rami su sede stradale e antenne pericolanti.

A Pianello Vallesina, nella notte, il forte vento ha abbattuto il muretto in cemento di un’abitazione durante la notte. L’istituto Salvati stamattina è stato in via precauzionale chiuso agli studenti, per evitare rischi connessi all’eventuale crollo di alcune delle piante che compongono lo storico viale.