«Forza Italia pronta a dare il proprio contributo alla campagna di Matteo Marasca» | Password Magazine

JESI – Forza Italia al fianco del candidato sindaco Matteo Marasca (liste civiche). Lo fanno sapere l’avv. Massimo Montaruli (foto in primo piano), Commissario comunale Forza Italia, e Dai Pra’ Teresa Stefania, Vice Commissario Prov.le Forza Italia in una nota stampa.

«Al di là dei posizionamenti Forza Italia ha apprezzato il modo di amministrare del Sindaco Massimo Bacci e delle liste civiche che lo hanno sostenuto in questi due impegnativi mandati – si legge in una nota – Ci riconosciamo in pieno in questo progetto e pensiamo sia giusto dare fiducia a chi ha dimostrato di meritarsela. Abbiamo preso atto dei risultati ottenuti in città in questi dieci anni e crediamo doveroso assicurare la continuità. Il nostro punto di riferimento, a livello locale, sarà il programma elettorale senza concentrarsi su simboli, provenienze ed esperienze dei singoli in quanto a nostro parere sono state proprio le differenti sensibilità che hanno consentito il raggiungimento di obiettivi importanti per la nostra comunità e il nostro territorio.

Questa è la formula magica per continuare a far crescere Jesi e i fatti lo confermano.

Pertanto Forza Italia è pronta a dare il proprio contributo con proposte concrete e persone di valore partecipando attivamente alla campagna elettorale del candidato sindaco Matteo Marasca.

Fuori dalle logiche di schieramento e delle segreterie politiche la città di Jesi viene prima di tutto».