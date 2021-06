Francesco Rossetti lascia il PD dopo 25 anni di militanza | Password Magazine

JESI – Dopo 25 anni Francesco Rossetti lascia il PD. L’ex consigliere comunale dei democrat, con ruoli anche nella segreteria provinciale e comunale del partito, è deciso: «Provo un profondo disagio a rimanerci. Sono lontani dai reali bisogni dei cittadini, arroccati in se stessi con la testa rivolta al passato adottando a tratti atteggiamenti antidemocratici rispetto al confronto interno». Per Rossetti «il PD ha sbagliato nel 2017 per paura a non aprirsi alla città attraverso lo strumento delle primarie e continuano a sbagliare oggi bollandole come inutili. Questo atteggiamento ha fatto allontanare dal partito già molti giovani competenti e ben radicati in città e ne stanno allontanando altri. Non riescono a mandare un messaggio diverso che non sia quello dell’essere apparato. A Jesi sono assenti su tutta la linea sia amministrativa che politica…è impensabile che un partito che spera di ritornare al governo della città sappia solo cristallizzare il dibattito e con esso un’intera città sullo spostamento della fontana; direi molto riduttivo». Rossetti rivendica la necessità di «elaborare progetti e proposte per la città che guardano al futuro ma nel partito sono troppo occupati a cercare strane formule e alleanze peraltro tutte schiacciate verso una posizione minoritaria».