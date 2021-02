Franco Pesaresi confermato alla direzione dell'Asp Ambito 9 | Password Magazine

JESI – Il consiglio di amministrazione dell’Asp Ambito 9, all’unanimità dei suoi componenti, ha confermato Franco Pesaresi nel ruolo di direttore anche per il prossimo triennio. Pesaresi era stato nominato alla guida operativa dell’Azienda per la prima volta nel febbraio 2012 e da allora si è sempre visto rinnovare la fiducia, anche in virtù di oggettivi risultati che hanno contribuito a fare dell’Asp Ambito 9 quel modello di gestione dei servizi sociali che viene riconosciuto come eccellenza a livello regionale e nazionale.

«Una scelta nel segno della continuità – ha sottolineato il presidente Matteo Marasca – a testimonianza del lavoro svolto dal dott. Pesaresi in questi anni, durante i quali l’Azienda è sempre stata in prima linea nel sostegno ai soggetti più fragili, il cui numero è peraltro cresciuto in maniera esponenziale a seguito della pandemia. Sullo sfondo abbiamo altri importanti obiettivi da raggiungere, a partire proprio da questo 2021, rispetto al quale prevediamo di investire risorse per oltre 23,7 milioni di euro, ancora una volta in sensibile crescita rispetto all’anno precedente. Al dott. Pesaresi, pertanto, i migliori auguri di buon lavoro miei personali e dell’intero consiglio di amministrazione» .

Franco Pesaresi – autore di numerose pubblicazioni e membro di consulte, associazioni e comitati impegnati nei temi della sanità e dei servizi sociali – è stato tra l’altro anche consulente della Commissione Sanità del Senato, del Formez di Roma e dell’Anci Servizi di Roma.