Free Hugs, "Tanti colori per un pezzo di legno" con Giorgio Perlini | Password Magazine

JESI – Un viaggio alla scoperta di Pinocchio nelle matite e nei colori degli artisti che hanno fatto la storia dell’illustrazione italiana: Innocenti, Mattotti, Minalima, Frezzato, Jacovitti.

“Tanti colori per un pezzo di legno” è il titolo della conferenza condotta da Giorgio Perlini, in programma per l’11 settembre, alle ore 17,30, nella Sala Assemblee della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. Il professor Perlini, attraverso la proiezione di una serie di immagini, anche rare, del mitico burattino, svelerà al pubblico la molteplicità degli sguardi le diverse sensibilità che si sono espresse su Pinocchio nel tempo, la ricerca dell’umanità che quest’opera, capolavoro della letteratura italiana, ha saputo evocare e evoca ancora oggi.

L’incontro, il secondo del calendario collegato a Free Hugs, organizzato in collaborazione con la libreria Gira&Volta di Jesi, è aperto agli appassionati di tutte le età interessati al fumetto, all’illustrazione alla letteratura e anche ai risvolti sociali, storici, di costume e artistici che Pinocchio sa richiamare.

Non è necessaria la prenotazione, l’ingresso è libero ma contingentato come da norma, fino a esaurimento della quota massima disponibile.

Giorgio Perlini è laureato in Storia dell’Arte e insegna a Bologna. Alterna alla sua attività di docente quella di critico e autore praticando anche la pittura e la fotografa. Free Hugs, evento promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Pergolesi Spontini, Acca Accademia di Comics di Jesi e Paff! Palazzo Arti e Fumetto di Pordenone, prosegue con le sue mostre e gli eventi collegati fino al 10 ottobre. Per dettagli sul programma – www.fondazionecrj.it