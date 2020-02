Frontale in via Montelatiere, un ferito in eliambulanza a Torrette

SAN MARCELLO – Schianto frontale questa mattina intorno alle 10.45 in via Montelatiere, tra Jesi e San Marcello. Due le vetture coinvolte nell’incidente, il bilancio è di un ferito grave. Si tratta di un 85enne che, arrivato al piccolo ponte lungo la strada che porta al convento dei Frati, per cause in corso di accertamento è rimasto coinvolto nello scontro. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, automedica, vigili del fuoco. Attivato anche Icaro: l’anziano è stato trasportato all’ospedale di Torrette in codice rosso a bordo dell’eliambulanza. Era cosciente, seppur con il volto sanguinante. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso invece l’altro conducente. Sul posto la Polizia locale per i rilievi. La strada è stata bloccata da entrambi sensi di marcia.