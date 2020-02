Fuga d’amore in treno ma si perde alla stazione e chiede aiuto alla Polizia

FABRIANO -Il giorno di San Valentino, la PolFer di Fabriano ha rintracciato una 17enne che dopo una fuga d’amore non riusciva a tornare in comunità. La giovane, che si era allontanata arbitrariamente da una comunità per minori di Ancona alla volta di Fabriano, voleva trascorrere il giorno degli innamorati con il proprio fidanzatino ma arrivata sera non sapendo come far ritorno nella struttura e ha chiesto aiuto alla Polizia in servizio nella stazione di Fabriano. Gli Agenti PolFer, dopo gli accertamenti del caso, l’hanno riaffidata ad un responsabile della comunità.