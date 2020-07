ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 00:45 circa presso il distributore di carburanti in via I Maggio per una fuoriuscita di gas metano. La squadra di soccorso ha parzialmente intercettato la perdita permettendo di controllare la dispersione in aria del prodotto. La strada precauzionalmente è stata chiusa al traffico. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’intervento si è concluso positivamente alle prime luci dell’alba.