Fumo nero e fiamme divorano il negozio di soft air: ingenti danni

JESI – Un fumo denso e nero si è levato in cielo nel pomeriggio di oggi per un incendio scoppiato in via Scotellaro. Le fiamme hanno interessato l’edificio all’angolo con via Compagna, più specificatamente lo store di soft air Militaria.

Il negozio è stato completamente divorato dal fuoco.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30, quando sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti, il funzionario di servizio e un mezzo di supporto per il trasporto di bombole di aria. L’incendio ha procurato gravissimi danni al negozio. Nessuna conseguenza, per fortuna, per la famiglia composta da cinque persone, tra cui il proprietario, che abita al piano superiore e che è stata prontamente evacuata dai vigili del fuoco.

Sul posto, anche la Croce Verde di Jesi, intervenuta con l’ambulanza per offrire assistenza medica, anche se tutte le persone soccorse hanno rifiutato le cure. Ancora incerta la causa dell’incendio, probabilmente da attribuire a un corto circuito e dunque di natura accidentale: spetterà ai vigili del fuoco insieme ai carabinieri della Compagnia di Jesi, anche loro presenti sul posto, ad eseguire le dovute indagini.

Sul posto anche le pattuglie del Commissario PS di Jesi che hanno bloccato la strada al traffico delle auto per consentire le operazioni.