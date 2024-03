Funerali di Andreea, l’ultimo saluto di famiglia e amici: “Impossibile un mondo senza il tuo sorriso” - Password Magazine

JESI – Due mesi dopo il ritrovamento del corpo di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 in un casolare nelle campagne di Castelplanio, si sono svolte le esequie, ieri alle 15 nel Duomo della città. Alla cerimonia, celebrata dal vescovo Gerardo Rocconi e dal parroco Claudio Procicchiani, la comunità s’è stretta attorno alla mamma Georgeta Cruceanu, al suo compagno Simone, al fratello Tommaso, alla sorella Asia e agli amici più cari. Presenti anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, il dirigente del commissariato Paolo Arena e rappresentanze delle forze dell’ordine.

Sul feretro bianco la foto di Andreea accanto al peluche dell’unicorno, animale molto amato che la ragazza portava sempre con sé, e rose blu, altro colore che prediligeva. “Lasciate fuori le questioni irrisolte – ha detto il vescovo Rocconi -. Fuori dalla chiesa la giustizia umana deve fare il suo cammino, ma questo è il tempo di mettere balsamo sulle ferite per la pace del cuore”.

Marzia Pennisi, amica di famiglia, ha ricordato la solidarietà mostrata dalla cittadinanza: “In questi giorni abbiamo visto quante persone vogliono bene ad Andreea, cosa che, come dice la mamma, alleggerisce il dolore” e ha letto la lettera dell’amico Alessandro Morbidelli, scritta per la fiaccolata del 12 marzo scorso, a due anni dalla scomparsa: “Quando ci troviamo di fronte a qualcosa di assurdo, bisogna sospendere l’incredulità perché solo così possiamo renderci conto che l’impossibile accade, come pensare ad un mondo in cui il sorriso di Andreea non ci sia più. Allora vogliamo credere anche all’impossibile, agli unicorni. Credere che chi sa parli, che ancora ci sia giustizia”.

Marinella Cimarelli ha poi dedicato un’ode ad Andreea, definita nei versi “un ramo privato dei suoi fiori più belli”. La cerimonia si è poi conclusa con la “lettera dal cielo” letta dall’amica di famiglia Alla, immaginandola scritta da Andreea e indirizzata ai suoi cari: “Cara mamma, sono la tua Andri. Mi hai aspettata per due lunghi anni. Ora sono in un luogo bellissimo, ci sono tante farfalle, le dipingo come quando eravamo insieme, ricordi? Devo dirti un segreto, quando sono nata Dio mi ha detto che m’avrebbe mandato da te per poco tempo. Adesso ho bisogno di trovare la pace che, dopo tanto tempo, finalmente mi merito”.

Alla fine del funerale, sul sagrato della cattedrale, mamma Georgeta ha fatto volare verso il cielo dei palloncini bianchi, rivolgendosi alla figlia con le parole “Ciao Andri, ora ti lascio andare”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri