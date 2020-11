Fuori casa durante il coprifuoco, sanzionato | | Password Magazine

JESI – Continuano incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, al fine di contrastare i reati predatori e per il controllo del rispetto delle prescrizioni del DPCM in corso in materia di Covid-19. Nel week-end, in Vallesina, sono state controllate approssimativamente 400 persone su circa 300 veicoli. Uno dei controllati è stato sanzionato perché era fuori l’abitazione nella notte. Il multato, all’atto della contestazione, ha creato alcune criticità ai militari che subito si sono risolte grazie alla pazienza e la professionalità degli operanti.