Fuori dal suo comune e con il coltello, giovane denunciato | Password Magazine

CHIARAVALLE – Continuano i controlli per il rispetto delle prescrizioni del DPCM in materia di Covid-19, da parte della Compagnia Carabinieri di Jesi. A Chiaravalle un giovane di 25 anni è stato controllato e trovato fuori dal suo comune ingiustificatamente e, per questi motivi, sanzionato dal DL in vigore. Inoltre, colto in possesso di un coltello della lunghezza totale di 15 cm, è stato anche denunciato per porto di armi senza giustificato motivo.

Le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Jesi svolgono ogni giorno centinaia di controlli per il contrasto dei reati predatori, finalizzati a prevenire rapine e furti.