«'Furbetti' del vaccino anche nelle Marche? Vogliamo vederci chiaro» | Password Magazine

ANCONA – «Nelle Marche, su 37.000 vaccinazioni, 6.677 sono state somministrate a “personale non sanitario” (18%). Ma quanti di questi avevano realmente diritto di ricevere il vaccino?». Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale del Partito democratico ed ex presidente dell’Assemblea legislativa, chiede chiarezza sulle categorie vaccinate e annuncia l’accesso agli atti.

«Televisioni e quotidiani nazionali in questi giorni hanno dedicato grande attenzione al tema dei cosiddetti “furbetti del vaccino”, fenomeno diffuso purtroppo in tutta Italia. Il viceministro della Sanità e molti presidenti di Regione hanno annunciato di voler far chiarezza su questa vicenda. Nelle Marche, rispondendo ad una specifica interrogazione del Gruppo PD, l’assessore alla Sanità ha dichiarato che è tutto regolare. Noi invece non ci vediamo chiaro per niente. E per questo chiederemo accesso agli atti per verificare». Per Mastrovincenzo «sarebbe grave se, prima di persone anziane, fragili o disabili si fosse vaccinato chi non aveva alcun diritto. E sarebbe ancor più grave se chi doveva vigilare non l’avesse fatto».