Furgone contro moto all’incrocio, un ferito in eliambulanza

JESI – Spaventoso impatto nel pomeriggio di oggi tra moto e furgone intorno alle 17.30 all’incrocio tra viale Don Minzoni e via Ancona, davanti alla Citroën. Un ferito – da prime notizie un giovane di 29 anni – è stato trasportato a Torrette a bordo dell’eliambulanza, atterrata per la seconda volta oggi in città.

Sul posto, oltre a Icaro, i sanitari della Croce Verde di Jesi. Al momento operativa sul posto la Polizia locale per i rilievi, il tratto di viale Don Minzoni interessato dalle operazioni è momentaneamente chiuso al traffico.

Notizia in aggiornamento