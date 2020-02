Furti a raffica, appartamenti svaligiati dai ladri: nel bottino oro e gioielli

JESI – Ladri in azione giovedì sera a Jesi e Vallesina. Almeno tre gli appartamenti visitati dai criminali, tutti nella fascia oraria che va dalle 19.30 alle 21.30. Il primo furto è stato registrato in via Polonia, prima delle 20, durante l’orario di assenza dei proprietari. I ladri, dopo aver forzato la porta finestra di una mansarda, si sono introdotti all’interno di un’abitazione rubando vari monili in oro per un valore di 10 mila euro.

Alle 21, un altro furto è stato segnalato in via Schweitzer. Qui i criminali hanno asportato orologi e monili d’oro, mentre il proprietario era in casa, al piano di sotto. Il bottino è ancora da quantificare. Topi d’appartamento anche a Monsano, in via Roma.

Alle ore 21.15, approfittando dell’assenza degli inquilini, i ladri sono entrati in un’abitazione dove hanno rubato una collana. Valore ancora da stabilire. Indagano i carabinieri.