Furti cosmetici e abiti, fermate due donne: foglio di via e divieto di ritorno anche per i due complici - Password Magazine

JESI – Una banda dedita ai furti costituita da quattro persone è stata individuata e fermata dalla Polizia.

Nella giornata di ieri, al termine di celere attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato PS di Jesi, coordinato dal Dirigente Vice Questore Dr Paolo Arena, ha denunciato in stato di libertà all’AG competente due giovani rumene, di 18 e di 21 anni, ritenute responsabili di furto aggravato in concorso.

Le due erano state arrestate nel pomeriggio del 15 novembre perché ritenute responsabili del furto di 74 cosmetici, prelevati presso un negozio jesino.

Gli agenti hanno avviato ulteriori accertamenti investigativi, finalizzati a verificare e riscontrare eventuali altri furti commessi dalle due donne rumene, trovate in possesso anche di indumenti da bambino.

Le indagini hanno confermato i sospetti dei Poliziotti: gli operatori del Commissariato PS di Jesi hanno accertato infatti un furto consumato in danno di un negozio di abbigliamento della città dove le due donne, nella mattinata di quel giorno, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio in un’area scoperta dalle telecamere e abbandonato le grucce, avevano asportato con destrezza indumenti da bambino (tre capi di vestiario da neonato ed un capospalla del valore complessivo di circa 200 euro), occultando il tutto sotto gli abiti indossati, in particolare all’interno di un body nel quale avevano praticato un foro, rivolgendosi indisturbate verso l’uscita.

Gli indumenti in questione sono stati rinvenuti in possesso delle due donne e, una volta recuperati, sono stati restituiti al titolare del punto vendita ove era stato portato a segno il colpo. Le indagini complesse hanno permesso di riscontrare un ulteriore furto commesso con certezza dalle due rumene, in data 7 novembre, presso un punto vendita commerciale di Jesi. Nella circostanza, avevano asportato numerosi prodotti make-up di note marche del valore complessivo di circa 600 euro. Gli agenti, a riscontro di ciò, hanno acquisito le immagini dell’impianto di video sorveglianza installato all’interno del negozio che hanno inchiodato le giovani alle loro responsabilità. Le due donne sono state deferite in stato di libertà all’AG competente per furto aggravato continuato in concorso. Inoltre, le giovani nonché i due uomini, un rumeno e turco concorrenti nel reato di furto cosmetici del 15 novembre, per il quale le donne erano state tratte in arresto, hanno ricevuto il foglio di via obbligatorio ed il divieto di ritorno nel comune di Jesi, emessi tempestivamente dal Questore di Ancona Capocasa.