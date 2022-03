Furti e truffe in Vallesina, Carabinieri Jesi: «Più casi risolti ma è importante prevenire» | Password Magazine

JESI – Con l’avvicinarsi della bella stagione e dell’estate, che coincide con un minor tempo passato all’interno delle abitazioni, dall’Arma dei Carabinieri arrivano consigli utili alla cittadinanza per la prevenzione di furti e truffe, come previsto dal progetto “Cultura della Legalità”. «Diamo questi consigli perché vogliamo essere chiamati per tempo, prima che sia tardi – afferma il Magg. Simone Vergari, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Jesi -. Abbiamo bisogno dell’aiuto dei cittadini, che possono farlo attraverso la prevenzione e la richiesta di informazioni in caserma. L’obiettivo è diminuire il fenomeno criminoso con la prevenzione, creando una sensazione di sicurezza ulteriore».

L’indice di criminalità predatoria nel territorio della Vallesina è medio e quindi non particolarmente preoccupante: furti o tentativi, a volte anche piccoli episodi. L’indice però può essere abbassato, grazie all’attività preventiva di cittadini e forze dell’ordine, come spiega il Comandante Magg. Vergari : «E’ un fenomeno che riusciamo a gestire con una percentuale di scoperte di circa il 20/30%. Il problema però per il cittadino è subire un’invasione della propria sfera personale. È auspicabile prima di tutto segnalare il reato subito, mentre le persone a volte attendono anche diversi giorni per denunciarlo».

Per quanto riguarda la prevenzione dei furti in abitazione è auspicabile non cadere nella distrazione ma avere un atteggiamento attento, quindi chiudere porte, finestre e persiane e soprattutto, per chi disponesse di un sistema di allarme, oggi ha la possibilità di collegarlo al 112. Per il Magg. Vergari si tratta di una questione fondamentale, soprattutto nella Vallesina in cui molte persone abitano in campagna: «I malfattori potrebbero essere avvantaggiati a compiere il reato pensando che, essendo una casa isolata, qualora l’allarme scattasse non sarebbe sentito da nessuno; il collegamento telefonico permette invece un approccio tempestivo al problema, anche in caso di falso allarme». Nella prevenzione dei furti sono utili anche i sistemi di videosorveglianza che, se funzionanti e reali, sono importanti anche per le indagini.

Sono stati riscontrati sul territorio anche episodi in cui criminali hanno cercato di adescare cittadini ritenuti vulnerabili, soprattutto per la fascia di età, spacciandosi per forze dell’ordine o avvocati, dicendo di dover fare controlli o risolvere situazioni in cambio di denaro e oggetti preziosi, oppure cercando di entrare nell’abitazione per distrarre la vittima e derubarla. È importante riconoscere i segnali sospetti: «L’Arma dei Carabinieri non chiede mai soldi o oggetti – Simone Vergari – qualora qualcuno riuscisse ad essere convincente magari sfoggiando divise o falsi tesserini e avanzando richiesta di soldi o altro, è sempre bene non aprire e chiamare subito il 112». Inoltre «è consigliabile non dare confidenza a sconosciuti che si avvicinano per dare abbraccio e poi sfilare al malcapitato oggetti preziosi. Diffidate di chi si presenta come operatore di servizi pubblici: è sempre bene verificare chiamando il 112. Per i piccoli furti e scippi il consiglio dei Carabinieri è quello di chiudere sempre le borse in luoghi affollati, prestare massima attenzione quando si preleva denaro da uno sportello bancomat e dopo averlo fatto riporre denaro in un luogo sicuro».

Un fenomeno riscontrabile in Vallesina, sempre con un indice di criminalità medio, è anche quello delle truffe online. «Si può cadere facilmente vittime di malfattori, credendo di trovarsi davanti ad un’offerta molto vantaggiosa. Le truffe online possono occorrere sia da parte di venditori sia da parte di compratori; ci sono criminali che chiedono una ricarica sulla propria carta prepagata come prova e che poi scompaiono senza inviare la merce comprata o che mettono in vendita oggetti rubati».

Il Maggiore Vergari spiega: «Diffidiamo di chi ci fa credere di fare l’affare del momento. Come detto, l’indice nel nostro territorio di episodi di questo genere è medio e non preoccupante, noi siamo qui per azzerarlo e per consentire a coloro che credono nella prevenzione di proteggersi adottando piccoli accorgimenti».

C.P.