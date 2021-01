Furti nelle case, torna l'incubo ladri in Vallesina | Password Magazine

CHIARAVALLE – «Chiudete bene la porta di casa, girano i ladri»: l’allarme corre sul web e sono diverse le segnalazioni di furti avvenute nei giorni scorsi da Jesi a Chiaravalle. Presi di mira gli appartamenti vuoti, negli orari in cui è già calato il buio. Due le abitazioni al piano terra visitate nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 19.30 a Chiaravalle, in prossimità della piscina: secondo quanto raccontano i vicini, in un’abitazione sono riusciti a portare via oro e denaro, frugando ovunque e lasciando tutto a soqquadro. Nell’altra invece il colpo non sarebbe andato a segno in quanto scoperti dal proprietario e fuggiti prima che potessero mettere mano sul bottino. Per entrare avrebbero utilizzando delle semplici schede. «Cercano oro e danaro – racconta un residente della zona -. Si pensa a una banda di almeno due persone, probabilmente non del territorio». Sono forse gli stessi crimanali che qualche giorno prima avevano colpito a Monte San Vito, località Le Cozze: qui si sono arrampicati fino al secondo piano di un appartamento con grande agilità, tra un balcone e l’altro. Quando si sono sentiti scoperti erano balzati a terra in un attimo, senza nulla rubare. Furti segnalati anche a Jesi, in prossimità di viale Verdi: una signora in lacrime giovedì pomeriggio sarebbe scesa in strada spaventata, sostenendo di avere i ladri in casa che le bloccavano la porta da dentro, senza permetterle di entrare. Anche in questo caso, sarebbero entrati dal balcone, arrampicandosi fino al piano rialzato. Insomma, neanche l’emergenza covid riesce a tenere lontani i ladri dalle case. Ad indagare sui furti le forze dell’ordine.