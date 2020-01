Furto all’ex Gherardi, dal capannone sparisce il materiale destinato all’asta

MONTE ROBERTO – Ladri all’ex Gherardi, azienda nella zona industriale di via Sant’Apollinare, a Monte Roberto, a un passo dal supermercato Gala.

La scoperta ieri, durante l sopralluogo per la mostra del capannone e del materiale destinato all’asta, essendo la fabbrica in procedura fallimentare da oramai quasi tre anni.

I malviventi sono però arrivati prima dell’assegnazione del materiale: hanno trafugato trivelle, soppalchi, bulloneria, spargiconcimi. Tutto materiale facilmente rivendibile sul web. Hanno tentato poi di rubare anche un furgone custodito nell’area ma, non riuscendo nell’intento, dopo aver rotto un finestrino, hanno asportato via solo le ruote. Il bottino si aggirerebbe intorno alle 20 mila euro. Difficile stabile quando il colpo sia stato effettuato: i curatori dell’asta fallimentare si sono rivolti alle forze dell’ordine per la denuncia.

Un colpo simile si era verificato poco prima di Natale in un cantiere di Campodonico, frazione di Fabriano: i ladri avevano rubato un autocarro con a bordo un bobcat e una fresa, appartenenti a una ditta di Monte San Vito specializzata nella costruzione di condotti idrici e gas.