Furto di auto nella notte, il proprietario sui social: «Aiutatemi a ritrovarla!» | Password Magazine

ANCONA – «Stanotte è stata rubata la mia auto, si tratta di una Wolkswagen Golf, aiutatemi a ritrovarla!». L’appello arriva dal proprietario di un’autovettura, rubata la scorsa notte in Via Fratelli Cervi, in Ancona. Si tratta di un modello grigio chiaro (targata FN730NB): «Era parcheggiata dal pomeriggio di ieri lungo la via – riferisce – Quando sono tornato a riprenderla nella prima mattinata di oggi per recarmi al lavoro, non c’era più. Ho trovato al suo posto un’altra macchina».

Il furto di macchine di questo genere è purtroppo molto diffuso e comune ma l’appello tramite social sta funzionando alla grande, dimostrando forte solidarietà nei confronti del proprietario.

Il furto è stato comunicato e denunciato ai Carabinieri: se avete segnalazioni in merito, contattate il 112 oppure mettetevi in contatto con il proprietario che attraverso Password Magazine rende disponibili i suoi contatti (Matteo Staffolani, cell. 338 19 288 54).

A cura di Giovanna Borrelli