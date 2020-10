Galilei Jesi, a scuola un caso positivo: classe e docenti in quarantena | Password Magazine

JESI – IIS Galilei di Jesi, un caso positivo al covid: in quarantena classe e docenti. A darne comunicazione è l’istituto sul proprio portale web, dopo l’episodio accertato nel plesso di viale del Lavoro: «In seguito ad un riscontro di caso positivo al Covid-19 in una classe da parte del Dipartimento di Prevenzione, l’ASUR di Jesi ha stabilito la quarantena della stessa e degli insegnanti direttamente coinvolti» si legge nell’avviso datato 3 ottobre.

L’Istituto sta provvedendo ad applicare con rigore il Protocollo di riferimento e pertanto le lezioni sono riprese regolarmente già da questa mattina, nella modalità didattica on line per gli insegnanti e gli studenti in quarantena. Eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti l’organizzazione didattica saranno pubblicate nel Registro Elettronico. A Jesi si tratta già del secondo caso dopo quello accertato alcuni giorni fa a Liceo Classico Vittorio Emanuele II.