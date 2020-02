Gastroenterologia con solo un medico, la Direzione: «Garantite prestazioni»

JESI – «L’improvvisa assenza per malattia di uno dei due Dirigenti Medici dell’U.O. Gastroenterologia di Jesi ha determinato necessariamente una riorganizzazione delle attività già programmate per le giornate di lunedì e martedì». Così la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero del Carlo Urbani di Jesi replica in relazione a quanto denunciato ieri dal Tribunale per i Diritti del Malato:

«In tali giorni, infatti, è stato possibile erogare solo la metà delle prestazioni che erano state prenotate e sono state comunque garantite tutte le prestazioni in urgenza per i pazienti ricoverati. I cittadini che hanno visto rinviare il proprio esame erano stati preventivamente informati già dal sabato precedente e saranno presto ricontattati per fissare un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Dalla data odierna, e fino al rientro in servizio del Dirigente Medico assente per malattia, sono nuovamente garantiti tutti gli esami già prenotati e programmati grazie alla collaborazione dei medici endoscopisti dell’Ospedale di Fabriano».