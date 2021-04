Gatto intrappolato in cima a un albero, salvato dai vigili del fuoco | Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – Salvato dai vigili del fuoco un gattino rimasto intrappolato tra i rami di un albero. Questa mattina a Serra San Quirico, in via Clementina, la squadra del Distaccamento di Jesi con l’ausilio dell’autoscala di Ancona e i carabinieri della Stazione locale sono riusciti a recuperare il micio che, disperato, non riusciva più a scendere dalla cima dell’arbusto. I miagolii insistenti dell’animale, che piangeva, avrebbero attirato l’attenzione di qualche passante che ha allertato i soccorsi. Il gatto era sull’albero da circa due giorni: una volta tratto in salvo, è stato consegnato ai nuovi proprietari che lo hanno adottato.