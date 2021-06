Genga, vasto incendio lungo la ferrovia | Password Magazine

GENGA – I Carabinieri Forestali della Stazione di Genga – Frasassi e vigili del fuoco sono intervenuti oggi in un vasto incendio scoppiato nel territorio comunale di Genga, in diversi punti lungo la linea ferroviaria compresa tra Serra San Quirico e Genga Stazione.

I militari, dopo aver notato i roghi hanno lanciato l’allarme attraverso la sala operativa e richiesto l’intervento di mezzi aerei, con l’elicottero che si portava sul posto.

Iniziate le attività investigative che per la dinamica e la dislocazione dell’incendio lasciano ritenere si tratti di focolai prodotti dalle scintille scaturite dai freni del treno che percorre la tratta in questione. Le fiamme salgono su bosco misto di latifoglie e conifere a valle della frazione di Pierosara in Comune di Genga.

Superficie da stimare in quanto sono presenti numerosi focolai in pericolosa espansione. Giunto l’elicottero,

Coinvolti anche i Carabinieri Forestali di Fabriano e almeno due squadre di Vigili del Fuoco.

Sul posto le squadre VVF di Arcevia, Fabriano, Jesi e il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimeto) VVF per coordinare le operazioni di con il mezzo aereo. Attualmente sta operando l’elicottero AIB (Anti Incendio Boschivo) regionale e il Canadair 20 dei Vigili del fuoco. La linea ferroviaria Anona _ Roma è stata momentaneamente interrotta.