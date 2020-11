Genitori: «Il prof negazionista? No, la sua era solo una 'provocazione'» | Password Magazine

JESI – «Il docente ‘negazionista’? Ha solo cercato di stimolare il pensiero critico». Così afferma un gruppo di 17 genitori degli studenti della 4L del Vittorio Emanuele II di Jesi che hanno deciso di intervenire nel dibattito, sentendo il dovere «di spendere alcune parole in merito alla situazione venutasi a creare dopo la pubblicazione tramite social del messaggio del professore».

Sostengono i genitori: «Tale messaggio letto da persone esterne può essere frainteso, come del resto è successo, ma coloro che conoscono il professore, tipo i nostri figli, sanno benissimo interpretare la ‘provocazione’ che voleva lanciare.

Ha agito in tal modo per stimolare un pensiero critico, divergente e per spronare i ragazzi a riaccendere un po’ gli animi ultimamente troppo spenti dal distacco umano cui il covid li ha costretti.

Il prof è sempre stato un ottimo insegnante, capace di insegnare bene le sue materie scientifiche a tutti, anche a chi tanta propensione per queste non ce l’ha e questo è dovuto al suo modo di insegnare paziente, paterno, professionale e serio con cui il professore si pone sempre nei confronti dei nostri figli.

Viviamo in un paese dove fino a prova contraria si può discutere, esporre e confrontare le proprie idee e opinioni pur lasciando a ognuno di noi la possibilità di scegliere responsabilmente con la propria testa cosa è meglio fare e cosa no.

Purtroppo ci sono delle persone che senza riflettere e approfondire, restando nell’anonimato, accusano, giudicano e condannano, senza pensare alle ripercussioni professionali, familiari, sociali e di immagine della Scuola. Questa vuole essere una lettera di solidarietà e fiducia nei confronti del professor in questione che per noi genitori resta sempre un ottimo insegnante».