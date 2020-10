Gilbo, da Jesi al podio di ItaliaSì! su Rai Uno a difesa dei quarantenni «mammoni» | Password Magazine

Uno jesino in tv. Gilberto Mannarini, 42 anni, meglio conosciuto in città come Gilbo, è salito sul podio del programma televisivo di successo del sabato pomeriggio di Rai Uno “ItaliaSì!”

Nella trasmissione condotta da Marco Liorni, l’imprenditore jesino ha difeso la categoria dei quarantenni che vivono ancora con i genitori.

ItaliaSì è uno show innovativo con protagoniste storie vere, volti noti e meno noti che portano in tv le proprie emozioni, i problemi ma anche le soluzioni. La forza del programma è il podio, ovvero uno spazio, un corner dove le persone comuni lanciano appelli, messaggi e condividono la propria vita davanti al pubblico a casa.

Incalzato dal conduttore Marco Liorni, il re della Pizzeria e Focacceria Gilberto Mannarini ha spiegato i motivi di una sua scelta di vita e ha dichiarato:

“Sono tornato a vivere con mia madre e mio padre. Dopo aver vissuto alcuni anni da solo, in una casa che ora ho messo in affitto, e dopo aver fatto le mie esperienze imprenditoriali e di vita , ho fatto la scelta di tornare a casa da mamma e ne vado fiero. Aiuto e seguo i miei genitori anche in cose importanti. Inoltre, ho fatto anche i conti e ho notato che così risparmio. Loro mi supportano e sopportano”, ha scherzato Gilbo.

Le dichiarazioni di Gilberto Mannarini hanno acceso il dibattito in studio tra gli ospiti fissi del programma come Mauro Coruzzi che sostiene Gilbo, e Georgia Luzi che invece ha fortemente criticato il quarantenne jesino spiegando che uomini così, “mammoni”, fortemente attaccati alla mamma tanto da tornarci a vivere insieme, sono un problema. “Quando noi donne incontriamo uomini così viziati dalla mamma – ha detto Georgia Luzi – che a casa fa tutto per loro, ci troviamo male. Pretendono lo stesso stile di vita anche da noi.”

Alla provocazione della Luzi, condivisa da altre ospiti in studio, Gilberto ha risposto che ogni situazione va valutata in base alla storia. Per lui, fa sapere, non è stato facile rapportarsi con le donne di oggi, molto emancipate. Gilbo commenta anche la difficile condizione della sua generazione in questo momento storico, alle prese con la crisi economica che potrebbe spingere molti della sua età a tornare a casa dei genitori. Inoltre, non crede che ci sia un’età precisa per incontrare la persona giusta, crearsi una famiglia e fare un figlio. L’imprenditore jesino ha ammesso che porterà a casa dei suoi genitori la persona che reputerà giusta per lui, quando sarà il momento.

In realtà la storia di Gilberto Mannarini è comune a molti quarantenni italiani. Una recente indagine ha rivelato infatti che ad uscire dal nido genitoriale, gli uomini italiani sono gli ultimi in una classifica anagrafica che vede in testa la Svezia con una età media di 17,8 anni e in coda la Spagna con 29,5 anni. In Italia, si va via da casa di mamma’ solo abbondantemente dopo i 30 anni.

A proposito di mamme, in collegamento da Jesi è stata chiamata in causa anche la signora Leonella, la mamma di Gilberto Mannarini. Simpatica e sorridente, la signora ha affermato di essere felice che il figlio sia tornato a vivere da lei, ma sarà ugualmente contenta se si troverà una brava ragazza nella vita.

A conclusione del suo intervento, Gilberto Mannarini ha lanciato il suo messaggio ai telespettatori di Rai Uno:

“Fate ciò che vi sentite dentro. Non ascoltate le critiche della gente. Nessuno conosce la vostra storia. E secondo la frase di un comico popolare romano: meglio sposare la mamma!”