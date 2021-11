Giornata contro la Violenza sulle Donne, le iniziative in programma a Jesi | Password Magazine

JESI – Si avvicina la Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne e, per l’occasione, è pronto un calendario di iniziative che si svolgeranno a Jesi da giovedì a domenica.

A presentare il calendario ieri mattina in Comune l’assessore alle Pari Opportunità Marisa Campanelli insieme alla presidente della Consulta per le Donne e per le Pari Opportunità Gianfranca Schiavoni e ai rappresentanti delle associazioni coinvolte.

«Questo è il primo anno in cui è operativa la Consulta e sono soddisfatta dell’impegno con cui sta portando avanti le tante iniziative – fa sapere l’assessore Campanelli -. Sono sempre più certa che la lotta contro la violenza alle donne passa anche attraverso il coinvolgimento degli uomini». La Consulta infatti non è composta solo di donne ma vede anche la partecipazione di uomini.

E sul mondo maschile si concentra il convegno organizzato dalla Consulta «Uomini Maltrattanti, possibili CambiaMenti», in programma per venerdì 26 novembre alle 18 presso la Sala Maggiore di Palazzo della Signoria: «Il nostro convegno è stato organizzato per riflettere sulla tragedia del femminicidio e della violenza sulle donne – spiega la presidente della Consulta Gianfranca Schiavoni -. Attraverso l’intervento di tre esperti si cercherà di dare risposta alle domande insite in ciascuno di noi in un’indagine antropologica e culturale nel mondo e nei modelli maschili».

Al convegno, prenderanno parte: un esponente del Direttivo dell’associazione nazionale Maschile Plurale, lo scrittore Mario Simoncini, associazione che è un punto di riferimento importante perché per prima e da anni si occupa del trattamento degli uomini che hanno agito con violenza contro le donne; la criminologa Margherita Carlini, psicologa del Centro Antiviolenza e responsabile dello sportello anti-stalking di Ancona, che tratteggerà le caratteristiche ricorrenti del maschio violento, i segnali che devono mettere in allerta, i fattori di rischio sui quali i centri antiviolenza possono lavorare per evitare le recidive; infine Antonella Ciccarelli psicologa, criminologa e coordinatrice del progetto V.O.C.E., che si occupa da anni di progetti di recupero sul territorio e racconterà cosa spinge un uomo violento ad accettare un percorso riabilitativo, le dinamiche parentali e i rapporti con i figli che lo motivano in tale convincimento.

Sabato 27 novembre ore 17.30 a Palazzo Pianetti sarà invece la volta dell’incontro promosso da Fidapa Jesi, illustrato dalla presidente Catiuscia Ceccarelli: «Italia, Siria e Afghanistan: la guerra delle Donne. Dal femminicidio al terrorismo, testimonianze e proposte per salvare vite» con il patrocinio del Comune di Jesi, dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche e anche quello degli Avvocati di Ancona. Interverranno le legali Antonella Ricci e Virginia Reni, socie Fidapa, la giornalista italo-siriana Asmae Dachan e in collegamento ci sarà l’inviata di guerra Barbara Schiavulli. Modera la giornalista e socia Fidapa Chiara Cascio.

Anche al Circolo Cittadino di Jesi tre iniziative in programma, con la direzione artistica dell’associazione Willer & Carson e il gruppo di improvvisazione teatrale Stupor Mundi. A raccontarlo, in conferenza, Isabella Badiali: sabato 27 novembre alle 10 ci sarà il convegno «E tu che fai?», con gli interventi del presidente dell’Asp Ambito 9 Matteo Marasca, della presidente della Consulta Gianfranca Schiavoni e della socia Fidapa Paola Morbiducci, tesoriera nella sezione di Jesi. Coordinatore Michael Bonelli, i lavori saranno aperti da un omaggio alle donne vittime di violenza da parte di Gastone Pietrucci e Marco Gigli de La Macina. Sempre sabato al Circolo alle 21.30, andrà in scena lo spettacolo «Il nome potete metterlo Voi», scritto e diretto dal regista Mauro Monni e parte di un progetto nazionale che prevede la rappresentazione in contemporanea in 50 città italiane tra cui Jesi, unica città nelle Marche. Il trittico di eventi al Circolo si concluderà domenica 28 alle 10 con la formula colazioni/apertivi e recital «L’inferno delle Donne», letture e musica per raccontare la violenza sulle donne con i versi di Dante Alighieri».

Sempre al Circolo Cittadino, giovedì 25 novembre alle 19, un evento organizzato da Soroptimist dal titolo «Donne Oppresse»; dal 25 al 28 novembre, a Palazzo Santoni, Silvia Fiorentino, dell’associazione culturale Metodo Effe, presenta «Conversazioni contemporanee. Abitare il pensiero, vivere l’arte» incontri, visite guidate, arte, musica e benessere in occasione della Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne. Il collettivo Pensiero Manifesto, invece, ha curato l’affissione di manifesti per «Qualcosa non Va» campagna contro la violenza sulle donne frutto dell’iniziativa realizzata a Bolzano nel 2020 dall’associazione Lungomare. .