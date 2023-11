Giornata contro la violenza sulle donne: tutte le iniziative in città - Password Magazine

JESI – Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Jesi aderisce anche quest’anno con un calendario di incontri e convegni nei giorni dal 23 al 26, dedicati alla memoria di Giulia Cecchettin e Concetta Marruocco.

In apertura, giovedì 23 alle 18, presso la Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni, va in scena “Stai zitta, ma no, non ci sto!”, reading dal libro “Stai zitta” di Michela Murgia, a cura del Comune di Jesi in collaborazione con Teatro Cocuje e Antenna Jesi di Amnesty International (ne abbiamo parlato qui).

Venerdì 24, sempre a Palazzo dei Convegni ore 18, Fidapa e Rotary Club Jesi condurranno un convegno dal titolo “Le parole non bastano”. Interverranno il Dirigente della Polizia di Stato e Vice questore del commissariato di Jesi Paolo Arena, la delegata regionale per le Marche di “Farmaciste insieme” Chiara Focone e la campionessa olimpica Elisa Di Francisca. Presenti anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona Gianni Marasca e la rappresentante alle pari opportunità dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche Paola Cimarelli.

A seguire, presso Palazzo Pianetti alle 21.15, l’evento dal titolo “Tulipano rosso di sangue” a cura di Udi, Casa delle donne e Casa delle culture, Arci Jesi, Anpi Jesi, Rete femminista Marche “Molto più di 194”, Anemos e Amnesty International.

Sabato 25, in occasione della ricorrenza, sono previsti eventi per l’intera giornata: alle 9 al Circolo Cittadino “La parità di genere, tutte le ragazze avanti”, a cura del Lions Club di Jesi; alle 17, a Palazzo dei Convegni, sarà la volta di “Jesi contro la violenza di genere”, a cura della Consulta per le Donne e le Pari Opportunità e dell’ASP Ambito 9, dove verrà presentata la rete conto la violenza, con la partecipazione di

Silvia Tomassoni, Responsabile Unità Operativa Minori e Famiglia ASP AMBITO 9, Giuliana Violoni, Assistente Sociale del Consultorio Familiare AST 2 di Jesi, Roberta Montenovo, Presidente dell’Associazione “Donne e Giustizia”, Lucia Paolinelli, Operatrice dell’Associazione “Casa delle Donne” di Jesi, Elpidio Balsamo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Jesi, Paolo Arena, Vice Questore del Commissariato di Polizia di Jesi e Susanna Marroccu, Dirigente Medico Ospedale “Carlo Urbani”. Presso la libreria “Gira&Volta” verrà inoltre presentato, sempre alle 18, il libro autobiografico “Che impresa la mia vita”, con l’autrice Sandra Aparecida Gouveia, imprenditrice d’origine brasiliana e ascolana d’adozione che ha alle spalle una storia di riscatto e libertà.

In chiusura, il 25 alle ore 21, presso Teatro Cocuje in via dell’Esino, andrà in scena lo spettacolo di racconti e musica dal vivo dal titolo “Se le donne fossero al potere” e, il 26 alle ore 17:30, a Palazzo Bisaccioni, “Insieme per le donne contro ogni forma di violenza” a cura del Soroptimist Club Jesi e del Rotary Jesi.

Nei giorni dal 23 al 25 la fontana dei leoni in Piazza della Repubblica sarà illuminata di arancione e verranno inaugurate due installazioni artistiche: nella chiesa di San Bernardo, dal 25 al 2 dicembre, “I sogni hanno i capelli lunghi” di Andrea Marconi e, dal 20 al 26 novembre, in Piazza Sansovino e presso i Giardini Sacco e Vanzetti, “Arteincentro”, opere contro il femminicidio a cura del Comitato Abitanti Centro Storico. Già dal 14 novembre sono affissi in città i manifesti d’autore per la campagna “In altre parole” a cura di Pensiero Manifesto.

A cura di Angela Anconetani Lioveri