Giornata del Volontariato: celebrata a Jesi da Sindaco, Associazioni e un video di Cesare Bocci | Password Magazine

JESI – Oggi è la Giornata Mondiale del Volontariato, un settore da sempre importante, risultato assolutamente indispensabile per affrontare la crisi sanitaria legata alla pandemia da covid-19. Molti i messaggi per celebrare questa giornata, a partire dal sindaco di Jesi Massimo Bacci che sulla sua pagina scrive: “In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato mi piace rinnovare i sensi di gratitudine alle tante associazioni di Jesi e della Vallesina che ci stanno supportando in maniera straordinaria nell’aiutare le fasce più fragili della popolazione. In silenzio e con spirito di servizio, hanno contribuito a far sì che la nostra comunità affrontasse con determinazione e coraggio anche questi mesi di pandemia, dando risposte concrete in termini di presenza e affidabilità.