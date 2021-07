Giornata della Sicurezza alla Trevalli con 800 volontari della Protezione civile | Password Magazine

JESI – Più di 800 volontari, in una calda mattina domenicale di luglio, hanno partecipato alla Giornata della sicurezza, svolto presso la sede di Trevalli-Cooperlat , organizzata dai responsabili provinciali di Ancona della protezione civile, Lorenzo Mazzieri e Matteo Berrè, e a cui hanno preso parte anche diverse autorità regionali e nazionali.

In questa giornata è stata celebrata la partnership che ha visto la Trevalli protagonista, attraverso finanziamenti di natura economica e non, nei confronti della Protezione Civile locale, permettendo l’acquisto di DPI e materiale utile alle attività, in collaborazione con Decathlon Italia e con Kong Italia Caschi.

I volontari hanno affollato il piazzale dello stabilimento Trevalli-Cooperlat di via Piandelmedico a partire dalle prime ore della mattina, contribuendo a mettere a punto gli ultimi dettagli tecnici per la buona riuscita dell’evento.

A loro è andato il ringraziamento di tutti i relatori, a partire dal presidente di Trevalli Pietro Cotellessa, che ha fatto gli onori di casa per la manifestazione che ha definito «bella, lodevole, nobile», capace di dare rilievo all’attività dei volontari e di tutto il sistema locale di protezione civile: «Enorme soddisfazione del lavoro della Protezione civile, che ci ha offerto uno straordinario esempio di solidarietà ed impegno che continua con costanza nel territorio in favore delle persone che sono più in difficoltà».

A rimarcare l’importanza della Protezione civile e del volontariato, oltre che il sindaco di Jesi Massimo Bacci e il presidente della Provincia Luigi Cerioni, anche il rappresentante del Dipartimento Nazionale Protezione Civile Sisto Russo che ha ribadito come «arricchire i volontari significa arricchire il territorio, aiutando quindi ad essere pronti nelle criticità».

L’intervento conclusivo, prima del parroco Don Paolo Ravasi che ha dato la benedizioni ai presenti, è stato quello del Prefetto Darco Pellos, il quale loda anche lui il volontariato marchigiano definendolo come un “eccellenza della nostra regione” e ringrazia anche tutti i sindaci «che hanno combattuto coraggiosamente contro questo spietato nemico e contro il quale abbiamo ottenuto anche buoni risultati«.

In rappresentanza della regione della Regione Marche sono intervenuti gli assessori Stefano Aguzzi, delegato alla Protezione civile e Filippo Saltamartini, delegato alla Sanità. Entrambi, elogiando il lavoro dei volontari e di Trevalli-Cooperlat, hanno voluto ricordare che l’emergenza pandemica non è ancora finita, occorre più attenzione e cautela e c’è bisogno del contributo di tutti per continuare a vaccinare e a vaccinarsi, arrivando quindi all’immunità.

A margine degli interventi è stato presentato dal coordinatore provinciale della Protezione Civile Lorenzo Mazzieri il nuovo gruppo fotografico della Protezione civile locale che ha l’obiettivo di immortalare i momenti significativi e scavare nel passato per cercare fotografie emblematiche di momenti passati alla storia.

La mattinata si è conclusa con una colazione alla marchigiana offerta dalla Cooperativa Il Biroccio di Filottrano in collaborazione con Trevalli.