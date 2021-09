Giovane mamma precipita dal balcone, tragedia in Vallesina | Password Magazine

VALLESINA – Tragedia scuote la Vallesina. Questa mattina, intorno alle 9.30, una giovane mamma è precipitata dal terrazzo di casa, cadendo sull’asfalto. La donna, sulla trentina, è morta sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, con ambulanza, automedica e persino l’eliambulanza atterrata in un campo sportivo nelle immediate prossimità: non c’è stato nulla da fare.

La giovane era mamma di un bambino molto piccolo e viveva in una paese della Vallesina. Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia e i carabinieri della locale stazione per le indagini. Spetterà infatti alle forze dell’ordine accertare le cause della morte, anche se l’ipotesi più plausibile al momento sembrerebbe essere quella di un gesto volontario.