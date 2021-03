Giovane non fa rientro a casa, carabinieri lo rintracciano e assicurano alla famiglia | Password Magazine

VALLESINA – Giovane non fa rientro a casa ma i carabinieri lo rintracciano e lo assicurano alla famiglia.

L’operazione è della Compagnia dei carabinieri Jesi che nella scorsa nottata ha raccolto l’allarme dei genitori: il ragazzo, maggiorenne, non aveva infatti rientro presso la propria abitazione, disorientato, e così i familiari si erano rivolte al 112.

Le pattuglie disponibili sul territorio si sono messe alla ricerca: la Stazione di Castelplanio unitamente alla Radiomobile e alla Stazione di Montecarotto, a seguito di mirati accertamenti svolti per la ricerca di persone scomparse, verso le 22 è riuscita a localizzare il ragazzo e ad assicurarlo alla propria famiglia. Le ricerche sono durate poco, circa un’ora e mezza: i militari, disposti in più punti del territorio della Vallesina, sono riusciti a portare a termine la missione con successo. Continuerà il massimo impegno sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi per garantire, nel limite del possibile, la sicurezza alla cittadinanza.