Giovane papà trovato senza vita, tragedia a Scorcelletti | Password Magazine

CASTELBELLINO – Tragedia a Scorcelletti. Un giovane papà di 40 anni, Alessandro Brazzini, è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nel suo appartamento. A fare la triste scoperta il padre Enrico, personalità nota dell’associazionismo locale, con trascorsi politici alle spalle e attuale presidente del Circolo cultura politica «Sandro Pertini» di Jesi. Non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio, era andato a cercalo a casa: purtroppo, però, era già troppo tardi. La morte era sopraggiunta già da qualche ora. I soccorsi sanitari e i carabinieri giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Sulle cause sono stati disposti accertamenti sulla salma.

Sotto choc le comunità di Castelbellino e Jesi: Alessandro era un ragazzo stimato e benvoluto, amante del calcio, sempre gentile e disponibile, di grande sensibilità e sempre pronto a dare una mano, con quel suo sorriso che resterà impresso nei cuori.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nelle vite dei familiari, in particolare dei suoi due figli.

«Alessandro, legato ai figli da un affetto straordinario»

«I soci del Circolo di Cultura politica Sandro Pertini di Jesi – si legge in una nota di cordoglio firmata dal Consiglio Direttivo – partecipano commossi al grande dolore che ha colpito il presidente Enrico Brazzini per la improvvisa e dolorosa scomparsa del figlio Alessandro. Si stringono affettuosamente a lui, alla signora Giuliana e, in particolare, ai piccoli Lorenzo e Aurora ai quali Alessandro era legato da un affetto straordinario».

La salma si trova nella Sala del Commiato Ciccoli e Brunori di Jesi, disponibile alle visite già dal pomeriggio di oggi.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 10 alla Chiesa di San Francesco di Assisi, a Jesi.