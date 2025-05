Giovani protagonisti alla Festa dell’Europa - Password Magazine

Jesi celebra la festa dell’Europa, proclamata per il 9 maggio, con due iniziative dedicate ai giovani. Il programma, che si inserisce a pieno titolo nel progetto Jesi Educa, è stato a messo a punto dal Comune in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, la sezione Gioventù del medesimo Movimento e la partecipazione di Europa Direct Regione Marche.

Il primo appuntamento è in programma nella mattinata di venerdì presso la sala consiliare del Comune dove, dalle ore 10.00, sarà creata una simulazione di una seduta del Parlamento Europeo con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Superiore Galilei e del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci che vivranno così in prima persona il processo decisionale delle istituzioni comunitarie.

Nel pomeriggio sempre di venerdì, alle ore 18.00, presso il parco David Sassoli di Via Grecia, si terrà “Sentiero Europa” a cura della Consulta delle Nuove Generazioni con l’inaugurazione delle stelle del parco ad Ernesto Rossi e Simone Veil, due figure fondamentali del pensiero europeista. La cerimonia sarà arricchita dagli sbandieratori del Palio di San Floriano, oltre che con lettura a tema e l’intervento della banda musicale G.B.Pergolesi.