Girava con un manganello nascosto nell’auto, denunciato 20enne

ANCONA – Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore, con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Numerosi i controlli effettuati dagli agenti delle Volanti soprattutto nelle zone periferiche della città al fine di contrastare i reati contro il patrimonio di tipo predatorio.

Nel corso dei controlli, ieri sera verso le 19.30, in c.so C. Alberto, gli agenti delle Volanti hanno proceduto al fermo di un veicolo condotto da un ventenne egiziano, in regola con le norme sul soggiorno. Il nervosismo dimostrato dal giovane, induceva i poliziotti ad approfondire il controllo che, pertanto, si estendeva al suo veicolo.

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti rinvenivano e sequestravano un manganello telescopico della lunghezza di 90 centimetri, aperto, che il giovane celava a porta di mano nel vano porta oggetti dell’auto.

Accompagnato in Questura, il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.