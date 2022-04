Giro d'Italia, al Pergolesi la serata di presentazione Jesi Città di Tappa | Password Magazine

JESI – Teatro Pergolesi gremito ieri sera per la presentazione del Giro d’Italia – Jesi Città di Tappa.

E’ tanta l’attesa per l’evento sportivo che non tornava in città da 37 anni: ad assistere alla serata, condotta da Andrea Carloni, tra il pubblico erano seduti rappresentanti del mondo politico cittadino, dell’associazionismo e dello sport. «Ricordo ancora la tappa del Giro d’Italia di 37 anni fa, l’ultima volta che si corse qui – è l’intervento del sindaco Massimo Bacci – E’ stato un evento straordinario che rivivremo tutti insieme, un’occasione unica. Stiamo per arrivare alla fine del mandato e terminare in rosa, con il Giro d’Italia, è la cosa migliore che potevamo fare e per questo ringrazio l’assessore allo Sport Ugo Coltorti».

Tra i saluti istituzionali anche quelli degli assessori regionali Giorgia Latini e Guido Castelli che non hanno fatto mancare il loro intervento seppur ‘a distanza’. Sul palco è intervenuta anche Patrizia Martelli, assessore allo Sport del Comune di Pescara, città che ospiterà la partenza della decima tappa del Giro d’Italia il prossimo 17 maggio.

Tra i momenti più emozionanti, l’arrivo sul palco della Coppa per il vincitore di tappa, posizionata sul piedistallo dalla madrina di Jesi Città di Tappa, la campionessa olimpica Elisa Di Francisca.

E proprio al Club Scherma di Jesi è andato, nel corso della serata, l’onorificenza di ‘Ambasciatore Città di Jesi’, assegnata dal Comune di Jesi e già conferita a Roberto Mancini: sul palco, il sindaco Bacci e il presidente del Consiglio comunale Daniele Massaccesi hanno assegnato il riconoscimento al presidente del Club Scherma Maurizio Dellabella per le «medaglie olimpiche» conquistate e per aver sempre promosso «i valori dello sport e delle buone relazioni tra gli atleti» e poi per il «sacrificio, l’impegno appassionato e la dedizione assoluta».

Tra gli interventi, c’è stato anche quello dell’ex pilota Alessia Polita che, da qualche tempo, pratica handbike. Sarà lei che, il 14 giugno, prenderà parte alla grande staffetta Obiettivo Tricolore, promossa dall’associazione Obiettivo 3: un viaggio di tre settimane con atleti paralimpici impegnati lungo più di 50 tappe distese da Nord a Sud tra le varie regioni d’Italia. Ogni atleta percorrerà il proprio tragitto in handbike, bicicletta o carrozzina olimpica, passandosi di mano in mano il testimone. Il 13 giugno un ragazzo di Assisi farà tappa proprio a Jesi per consegnare il testimone ad Alessia Polita che l’indomani (14 giugno) partirà per la volta di Senigallia in handbike.

La serata è proseguita poi con il confronto tra Alessandra De Stefano (Direttore di Rai Sport), Marino Bartoletti (giornalista), Daniele Bennati (CT della Nazionale di ciclismo) e Stefano Garzelli (ex ciclista e commentatore Rai Sport) nel ricordo di Michele Scarponi.

A fine serata, Marco Scarponi (foto sopra) fratello del ciclista scomparso, ha assegnato a Daniele Bennati la nomina di partecipante onorario alla Fondazione Michele Scarponi onlus che si occupa di progetti di educazione e sicurezza stradale.