Giro d'Italia, Fidapa Jesi, Scuola Pergolesi e Comics in un flash mob per la parità di genere | Password Magazine

JESI – «Raggiungere le pari opportunità tra uomo e donna è uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Il Goal 5 indica proprio l’importanza di “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze». Così la presidente Fidapa Jesi Catiuscia Ceccarelli che, in vista del Giro d’Italia, spiega: «In occasione dell’arrivo a Jesi del Giro d’Italia 2022, grande vetrina per il nostro territorio che sta già vedendo una partecipazione corale della città, anche Fidapa BPW Italy segue la scia della Tappa Rosa per mandare un messaggio di uguaglianza di genere a partire dal mondo dello sport».

Sabato 14 Maggio alle ore 19, la sezione Fidapa di Jesi dà appuntamento in Piazza della Repubblica per un breve ma significativo momento da vivere insieme, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, la Scuola Musicale Pergolesi e la Acca Academy di Comics.

Chi partecipa all’originale Flash Mob indosserà una maglietta rosa con su stampato un disegno chiaro e ricco di significato, frutto di un contest creativo nato all’interno della Fidapa di Jesi e che ha visto la partecipazione di tutte le socie jesine.

Le pari opportunità sono gli uomini e le donne insieme che devono crearle, in ogni ambito, in ogni Paese, in ogni cultura. Ci vediamo in piazza Sabato 14 Maggio alle 19 #siamoci #noiprotagonistedelfuturo