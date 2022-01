Giro d'Italia, la piazza si illumina di rosa | Password Magazine

JESI – Suggestivo effetto scenico ieri sera in una piazza della Repubblica illuminata di rosa in occasione dei 100 giorni dalla partenza del Giro d’Italia.

Dal teatro Pergolesi, alla Fontana dei Leoni, agli edifici storici presenti fino all’Arco Clementino, tutto si è tinto del colore che caratterizza l’appuntamento ciclistico per antonomasia, creando una atmosfera particolare che ha suscitato la curiosità e l’apprezzamento dei cittadini di passaggio.

L’evento rientrava all’interno dell’iniziativa “Italia in rosa”, promossa dall’organizzazione del Giro e che ha coinvolto tutte le città sede di partenza o arrivo di una tappa dell’edizione del prossimo mese di maggio.

All’interno della piazza pezzi storici legati al ciclismo e tante altre curiosità, compresa una bicicletta gigante rosa delle dimensioni da guinness. Con il sindaco Massimo Bacci, l’assessore allo sport Ugo Coltorti e i rappresentanti del Comitato tappa di Jesi, sono intervenuti anche il presidente del comitato regionale Marche della Federciclismo Lino Secchi e l’ex ciclista Giancarlo Polidori.

Le foto della serata sono state trasmesse dall’organizzazione ai quotidiani del Gruppo Cairo RCS (Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera) e al ricchissimo database, costituendo una splendida vetrina sulla città.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i soggetti coinvolti nella serata: la Fondazione Pergolesi Spontini, JesiServizi, il Comitato Jesi Gran Ciclismo, l’impresa edile Cassano Domenico, Ennio Giuliani, Giuseppe Rocchetti, Marco Scorcelletti, Giuseppe Morganti, l’Associazione nazionale carabinieri “I leoni rampanti”, nucleo di volontari e protezione civile.