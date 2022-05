Giro d'Italia, modifiche e limitazioni alla circolazione stradale | Password Magazine

JESI – Il Giro d’Italia che farà tappa a Jesi dopo 37 anni martedì 17 maggio vedrà apportate modifiche e limitazioni della circolazione stradale. Alcune limitazioni saranno già in corso da lunedì 16 maggio, mentre altre verranno apportate il giorno stesso della gara, che prevede prima l’arrivo del Giro E-bike, gara effettuata da personaggi e personalità dello sport che partiranno da Civitanova Marche e arriveranno a Jesi intorno alle ore 15.45, e successivamente l’arrivo del Giro d’Italia, previsto a partire dalle ore 17.15.

«Questo fine settimana è ricco di eventi e iniziative che si concluderanno con l’ultimo evento lunedì dedicato al cicloturismo – afferma Luca Celli, Coordinatore rapporti istituzionali e relazioni esterne del Comitato Tappa– In parallelo ci sono state tutte quelle attività di coordinamento tra i vari servizi interni e le forze dell’ordine per quello che riguarda la viabilità, l’ordine pubblico, la logistica e la mobilità all’interno della città. Abbiamo inserito e inseriremo tutte le informazioni relative nel sito internet del Comune di Jesi». Infatti nel sito del Comune di Jesi i cittadini potranno trovare le informazioni aggiornate riguardo le modifiche alla viabilità delle vie interessate. «La gestione della viabilità non concorre solo la polizia locale di Jesi -spiega il Vicecomandante della Polizia Locale di Jesi Filippo Pieroni– ma interessando anche i comuni limitrofi, Filottrano, Santa Maria Nuova, Monsano, San Marcello, la questione ricade sulla Questura di Ancona. Il sito internet del Comune di Jesi è in costante aggiornamento, dove è possibile consultare tutte le ordinanze sui divieti di sosta e transito. Ci tengo a dire che questa attività ha interessato oltre alla Polizia Locale, Carabinieri, Polizia, Associazioni di Volontariato, e una grossa mano la dovremmo avere anche dalla cittadinanza per aiutarci a rendere questo momento piacevole nel rispetto delle ordinanze».

Le limitazioni, come spiega il vicecomandante Pieroni, inizieranno già da lunedì 16 maggio: ad essere interessati sono il tratto di Viale della Vittoria che va da Viale Cavallotti a Via San Francesco che a partire dalle ore 6 vedrà vietata la sosta ma non il transito, e l’area compresa tra Via Veneto e Via Cupramontana, che sarà chiusa il pomeriggio per l’istallazione degli espositori che avverrà tra le 15 e le 18; a seguire saranno interessati il Viale Cavallotti e Viale Verdi tra Via Grecia e Via San Francesco. Martedì 17 maggio, giorno della Tappa, sarà chiuso dalle ore 6 il tratto di Viale della Vittoria compreso tra Via Cavallotti e Via San Francesco, ma si consentirà a chi è dentro di poter uscire. Si procederà poi con la chiusura del tratto del Viale della Vittoria fino a Via Erbarella, che sarà fruibile in tutte le direzioni fino alle ore 13. Il parcheggio Mercantini di Viale della Vittoria sarà chiuso alle ore 6. Le uscite della superstrada SS76 fruibili saranno Jesi Est e Jesi Ovest, mentre quella di Jesi Centro sarà utilizzabile solo in entrata da Jesi. Durante la gara sarà consentito ai pedoni di assistere e di spostarsi in senso parallelo nel Viale della Vittoria senza però poterlo attraversare a causa delle transenne di sicurezza, al cui interno può accedere solo la scorta tecnica del Giro d’Italia.

Durante il fine settimana ci saranno altri due eventi che riguarderanno i giardini pubblici e Viale Cavallotti, la Festa della Famiglia sabato 14 maggio e Jesi Run domenica 15 maggio. «Il percorso di Jesi Run quest’anno cambia – spiega il Vicecomandante Pieroni – è coinvolta l’area dello stadio e dei giardini pubblici, e sarà chiusa alla circolazione dalla mattina alle 7 fino alle 12 circa. La gara dura due ore e prevede tre percorsi, percorso kids, percorso 7 km e percorso 15 km, che si concluderanno tutti ai giardini pubblici. Le strade che saranno interdette sono Via Inghilterra, Via Ungheria, Via Grecia e Viale Cavallotti e Viale Verdi, mentre subiranno modifiche di viabilità Via Grecia e Via delle Nazioni».

Di seguito le informazioni dettagliate riguardo le limitazioni che occorreranno durante il Giro d’Italia.

Viale della Vittoria nel tratto compreso tra Via San Francesco e Viale Cavallotti

divieto di sosta, ambo i lati dalle ore 7.00 di lunedì 16 maggio 2022 alle ore 20.00 di martedì 17 maggio 2022

Viale Cavallotti nel tratto compreso tra Via Veneto/Via Roma e Via Cupramontana

divieto di transito e di sosta su ambo i lati dalle ore 15.00 di lunedì 16 maggio 2022 alle ore 20.00 di martedì 17 maggio 2022

Via Veneto

divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 15.00 di lunedì 16 maggio 2022 alle ore 20.00 di martedì 17 maggio 2022.

dalle ore 15.00 di lunedì 16 maggio 2022 alle ore 20.00 di martedì 17 maggio 2022. divieto di accesso alle ore 6:00 del 17 maggio 2022.

Via M. D’Antona, Piazzale lato San Giuseppe, nel tratto compreso tra il civico n. 15 e Via San Giuseppe

Divieto di sosta dalle ore 15.00 di lunedì 16 maggio 2022 alle ore 20.00 di martedì 17 maggio 2022.

dalle ore 15.00 di lunedì 16 maggio 2022 alle ore 20.00 di martedì 17 maggio 2022. Divieto di acceso dalle ore 6:00 del giorno 17 maggio 2022

Via Mazzangrugno nel tratto compreso tra via Maccarata e il Cimitero

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Via San Marcello nel tratto compreso tra via Friuli e via Marche

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Via San Giuseppe, nel tratto compreso tra via Marche e Viale del Lavoro

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Via San Giuseppe nel tratto compreso tra il Viale del Lavoro e Via Garibaldi lato sx per n. 3 stalli di sosta

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Viale del Lavoro, nel tratto compreso tra il civico n. 2 ed il civico n. 4/h (area disco orario)

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Viale della Vittoria nel tratto compreso tra Via del Lavoro e Via San Francesco

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Viale Cavallotti nel tratto compreso tra Via Cupramontana e Viale Verdi

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Via Staffolo, nel tratto compreso tra Viale Cavallotti e Via Monteroberto

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 sino a cessate esigenze

Viale Verdi nel tratto compreso tra Via Grecia e Via San Francesco

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Via Tabano, intera area parcheggio adiacente il Palasport

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Via Sicilia nel tratto compreso tra Via Friuli e Via Marche

Divieto di sosta su ambo i lati dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022 ovvero sino a cessate esigenze

Via Gramsci intera lunghezza del Cacalcavia

Divieto di sosta dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di martedì 17 maggio 2022

Elenco delle vie chiuse in immissione su viale della vittoria dalle ore 6:00

Via R. Sanzio

Via Veneto

Via Montello

Via Montegrappa

Via San Francesco (senso di marcia invertito)

Via Chiappetti

Via dell’Orfanatrofio

Via radiciotti ( variazione sensi di marcia )

via Sante Ferrari

Via Piave

Via Dante Alighieri

Via Rinaldi

Elenco delle vie chiuse in immissione su Viale della Vittoria dalle ore 8:00

Viale Papa Giovanni XXIII

Via Mastella

Via Volturno (chiusa sul lato via garibaldi)

Elenco delle vie chiuse in immissione su Viale della Vittoria dalle ore 13:30

Via Erbarella

Elenco delle vie chiuse in immissione su Viale del Lavoro dalle ore 13:30

Via Garibaldi intersezione Viale del Lavoro/Vittoria – dalle ore 12:00 sbarrate – direzione obbligatoria per via Setificio esclusi residenti Via N. Sauro Via Mura Occidentali

– dalle ore 12:00 sbarrate – direzione obbligatoria per via Setificio esclusi residenti Via N. Sauro Via Mura Occidentali Via Tornabrocco

Via dei Mille uscita

Via Lazio

Via Lombardia

Via D’Antona

Elenco delle vie chiuse in immissione su Via San Giuseppe dalle ore 13:30

Via Lazio

Via Lombardia

Via Calabria

Via Sardegna

Via Marche

Via Friuli

Elenco delle vie chiuse in immissione su Via San Marcello dalle ore 13:30

Via dei Gobbi

Via Sabbioni

Via Montelatiero

