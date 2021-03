«Giù la maschera», il libro della campionessa jesina Elisa Di Francisca | Password Magazine

JESI – Elisa di Francisca pubblica il suo primo libro dal titolo «Giù la maschera», il racconto senza filtri di vita e di sport di una campionessa imperfetta ma autentica.

L’atleta jesina fa sapere ai suoi fan dell’uscita del suo primo libro con un post sui social media: «Sono felicissima ed estremamente orgogliosa di poter annunciare che oggi, 11 marzo, è uscito il mio primo libro dal titolo “Giù la maschera” – scrive su Facebook – non è solo un semplice racconto della mia vita sportiva e privata, ma un viaggio ricco di emozioni, di gioie e momenti difficili, di decisioni importanti e momenti irripetibili, tutto in maniera imperfetta ma autentica».

Il libro è scritto a 4 mani con la giornalista del Corriere della Sera Gaia Piccardi che l’ha accompagnata in questa avventura tra confessioni private e inediti retroscena sportivi, tra cui si snoda l’intero racconto. Un libro forte e senza filtri, un’autobiografia intima e profonda che spazia a 360 nella sfera pubblica e privata della Elisa Di Francisca donna, mamma e campionessa di scherma.

Un racconto che inizia dalle notti brave a Jesi e dal dramma di un’adolescenza segnata da una relazione tossica, dalle compagnie sbagliate e dalle fughe da casa. Poi l’incontro con la scherma, una disciplina dalle regole ferree che prova a domare il carattere della ribelle jesina, ma anche quando le medaglie cominciano ad arrivare, restano le liti, le evasioni dai ritiri della nazionale, gli amori proibiti e l’insopprimibile voglia di libertà. Si parla quindi della brillante carriera che, tra un colpo di fioretto e l’altro, la porta alla conquista di Europei, Mondiali e Olimpiadi, aggiudicandosi due volte l’oro a Londra 2012 e argento a Rio 2016. Un’ascesa emozionante che non ha di certo fermato il suo desiderio di diventare madre continuando a gareggiare ai massimi livelli, e così, tra luci e ombre, si articola la storia di una persona vera che ha combattuto sia in pedana che nella vita privata per diventare una delle più grandi campionesse di scherma al mondo.

Tanti i temi toccati da Elisa Di Francisca nel suo libro, un racconto che la mette a nudo: proprio come scritto nel titolo, una donna che usa la maschera soltanto nello sport.

Il libro “Giù la maschera” si trova già in libreria.