Gli agricoltori di Coldiretti in aiuto alle Cantine del Cardinale

SERRA DE’ CONTI – Questa mattina una quindicina di agricoltori di Coldiretti Ancona, Giovani Impresa Ancona e degli Agrimercati si sono incontrati all’azienda agricola Cantine del Cardinale per dare una mano a Luca e Giselle Cardinali. Il campo che è stato loro distrutto nei giorni scorsi a colpi di motosega è stato tutto ripulito dalla legna abbandonata sul posto dagli autori del raid. Le operazioni sono durate un paio di ore sia per la quantità della legna da raccogliere, sia per le difficoltà dovute al forte vento di questa mattina.