Gli “instagrammabili” alberi di Natale dei Vip

Il Natale è luci, colori. Addobbi e presepi che ci accompagnano per tutto il periodo natalizio.

Li si può sbirciare nelle case degli altri, lo allestiamo in casa o nelle piazze. Ma oggi, ciò che conta più di ogni altra cosa è che sia instagrammabile. L’albero di Natale, insieme al presepe, è il simbolo per eccellenza di questo periodo di festa.

Vivo, finto, ecologico o addirittura a noleggio da restituire dopo l’Epifania (per un Natale sostenibile), all’abete addobbato non resiste nessuno, neanche i Vip di casa nostra. Tanti gli alberi postati su Instagram in questi giorni di festa da molti personaggi noti.

Il più instagrammabile è sicuramente l’albero dei Ferragnez, in casa di Chiara Ferragni e Fedez nel loro attico milanese a Citylife:

Circondato da cervi bianchi con le corna illuminate, orsetti di peluche e pacchi dono, l’albero di Natale dell’imprenditrice digitale e influencer più famosa del mondo è di base verde tradizionale ma ricco di luci e palline colorate. Non solo, trenini, automobiline, unicorni e chi più ne ha più ne metta. Un po’ kitsch, se vogliamo, ma di grande effetto. Sicuramente molto luminoso e divertente.

Lusso e abbondanza trasudano dagli addobbi della stilista bolognese Elisabetta Franchi. Anche questo albero, come quello della Ferragni, è di base verde ma riempito di sfere natalizie molto grandi, di vari colori. Predominanti sono il rosso e l’oro, tipici del Natale. Tra i rami dell’abete anche strumenti musicali, ramoscelli di bacche e vischio e naturalmente luci a volontà. Accanto all’albero, posizionati due soldatini quasi a grandezza naturale, come se fossero lì a vegliare sulla casa e la famiglia della Franchi che, come è noto sui social, non nasconde la sua ricchezza. Essere Elisabetta Franchi non è facile ma è anche un orgoglio. Tutto quello che la stilista ha ottenuto, dalla sua prestigiosa casa di moda, il successo fino alle sue meravigliose case tra mare e montagna, è frutto di sacrificio, impegno, rischio e coraggio.

Estremamente luminoso, decorato con tante sfere grandi di colore rosso, con qualche sfumatura dorata, l’abete in casa di Alessandro Borghese. Lo chef e conduttore di “4 Ristoranti” e “Cuochi d’Italia” sfoggia con soddisfazione l’altissimo albero di Natale posizionato, da quello che si riesce a scrutare nella foto pubblicata dallo stesso Borghese sul suo profilo Instagram, di fronte ad una libreria.

Sui toni dell’azzurro, e non poteva essere altrimenti, l’albero addobbato dalla nostra Elisa Di Francisca.

Alto, snello e con una spruzzatina di bianco sui rami, a donare l’effetto neve. Questo è l’albero di Natale della campionessa jesina di scherma, addobbato dai suoi uomini di casa: il marito Ivan e suo figlio Ettore. Un’immagine dolcissima che sintetizza, in una foto, i sentimenti di amore e serenità tipici del Natale.

Di una dolcezza diversa ma sempre all’insegna del Natale è l’albero postato dallo chef Carlo Cracco.

Non un abete tradizionale, ma una sua creazione culinaria:



Una gustosa mousse di panettone al cioccolato bianco con scaglie di cioccolato fondente. Una delizia che già in foto fa venire l’acquolina in bocca. Il senso del Natale in cucina. Meno sfavillante degli alberi descritti in precedenza ma sicuramente di grande effetto.