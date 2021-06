Gli Ori di Jesi al centro della rassegna 'Storia, arte & Cultura' | Password Magazine

JESI – Ritorna l’appuntamento con la rassegna “Storia, Arte & Cultura”, contenitore di testimonianze sulle tante eccellenze del nostro territorio promosso dall’associazione Centro Turistico Giovanile Vallesina Aps di Jesi.



Dopo le due puntate iniziali dedicate al Palazzo della Signoria, con focus sulla figura di Angelo Colocci, e le altre due sul Palazzo Bisaccioni, è in arrivo un nuovo video in due puntate, dal titolo “Gli Ori di Jesi”, che illustra lo stretto legame tra l’arte orafa jesina e la stampa di una delle prime edizioni della Divina Commedia.

«Un progetto realizzato con il patrocinio del Comune di Jesi e grazie al prezioso contributo dell’associazione “Gli Ori di Jesi” – fa sapere il presidente del Ctg Vallesina Maurizio Gualdoni -. Ringraziamenti vanno alla presidente Maria Marchegiani, a Gianfranco Catalani e Gian Luca Romanu, unitamente al Prof. Massimo Ippoliti».

Nella prima parte del video, si ricostruisce la storia dell’oreficeria jesina mentre nella seconda si va a toccare con mano la realtà quotidiana dei laboratori orafi, con lavorazioni che vanno dalle tecniche più tradizionali a quelle più innovative.

Il format scelto è quello dei video su temi specifici, che consente da una parte una visione snella ed adatta alla pubblicazione sui social, dall’altra un invito per il pubblico a visitare di persona i luoghi presentati non appena possibile e ad approfondire i temi trattati.

«La realizzazione dei video – spiega Gualdoni – è stata affidata ad operatori professionali e concordata con Enti ed Associazioni, nell’ottica del “fare rete” che da anni caratterizza l’opera del CTG Vallesina Aps».

La prima puntata sarà on line sabato 26 giugno sulla pagina facebook “Ctg Vallesina – Jesi” mentre la seconda parte sarà disponibile sabato 3 luglio.

Conclude Gualdoni: «Un importantissimo aiuto economico per la realizzazione dei video è rappresentato dal contributo del 5 x 1000 donato alla nostra Associazione, che a sua volta lo trasforma in servizio per la comunità».