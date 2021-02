Gli orologiai di Montecarotto: il convegno online su Youtube | Password Magazine

MONTECAROTTO – A poco più di due mesi dal convegno online organizzato dal Comune di Montecarotto, con il patrocinio della Regione Marche, su Youtube sono disponibili i video dell’evento. Era il 28 novembre quando esperti in materia anche del panorama internazionale si davano appuntamento sulla piattaforma per discutere de «Gli Orologi da torre: dall’Europa alla Scuola Montecarottese».

I singoli contributi dei relatori sono ora disponibili qui https://bit.ly/2ISEcH7

Il tema del convegno trattava della misurazione del tempo, fino ad arrivare ai costruttori di orologi meccanici nelle Marche e alla della Scuola Orologiaia Montecarottese tra 1800 e 1900. Gli orologi di Pietro Mei, Antonio Galli ed Edoardo Marconi, maestri orologiai di Montecarotto, sono presenti in moltissimi comuni delle Marche e non solo, orologi spesso ancora in funzione, che scandiscono il tempo con i rintocchi delle campane, rappresentando un livello di grande qualità e pregio raggiunto sul piano non solo locale ma nazionale ed internazionale, come testimoniato dai tanti esperti di orologeria e restauratori intervenuti nel convegno.

L’evento rientrava nel processo di valorizzazione dell’amministrazione comunale, fortemente supportato dal sindaco Giuseppe Paoloni, della storia degli artigiani orologiai di Montecarotto, che comprende anche la realizzazione di un nuovo sito turistico del Comune di Montecarotto, la realizzazione di un concorso che ha consentito di creare un logo per la Scuola Orologiaia Montecarottese, insieme al rinnovo della cartellonistica turistica, che accoglierà turisti e visitatori a “Montecarotto, paese di orologiai e organari, terra di Verdicchio”.

I contributi del convegno sono stati raccolti anche in volume degli atti “La Scuola Orologiaia Montecarottese: un’eccellenza artigiana tra Otto e Novecento”, del quale è possibile prenotare una copia, contattando orologiai.montecarotto@gmail.com o 370 3683938 (Pietro).