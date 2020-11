Gnocchi della nonna, un piatto della tradizione | Password Magazine

Gli gnocchi fatti in casa hanno un altro sapore e un inebriante profumo in grado di trasportarti nei ricordi. Gli stessi gnocchi però non sono visti di buon occhio da chi ha il diabete e/o chi vuole perdere qualche kilo di troppo ma … quale Nutrizionista Health Coach mi permetto di dire che se e quando rispettiamo ciò che la tradizione marchigiana insegna tutto è permesso. Infatti mangiare una porzione di gnocchi di patate adeguata e cioè 200g, serviti con un ragù di carne, non comporta nessun ripido picco glicemico e dunque nessun rischio.