Gores, 30 nuovi positivi. Regione: «Urgente reperire dispositivi per sanitari»

REGIONE – Sono 30 le persone risultate nelle ultime 24 ore positive su 1143 test effettuati. Buone notizie dunque dal Gores, il virus si cerca di più e si trova di meno, non superando la soglia del 3%.

Nel frattempo, la Regione Marche ha pubblicato una procedura negoziata con accordo quadro per forniture necessarie a fronteggiare l’emergenza in atto. In seguito all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dal Covid-19, forte è il bisogno di reperire prontamente il materiale e i dispositivi (mascherine, camici, guanti, occhiali e visiere, gel igienizzante, etc.) necessari alla protezione degli operatori direttamente coinvolti nel contrasto alla stessa. Il soggetto aggregatore SUAM ha indetto una procedura di gara con i caratteri di estrema urgenza. La scadenza di presentazione delle offerte è il 29 aprile 2020 ore 17.